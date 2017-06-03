У КМДА повідомили, де обмежать рух через ремонт доріг

У Києві 5 червня буде частково обмежено рух транспорту на проспекті Свободи та Відрадному.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

За даними "Київавтодору", через фрезеруванням дорожнього покриття рух транспорту буде обмежено з 8:00 до 17:00 на проспекті Відрадному на перехресті з бульваром Вацлава Гавела; з 9:00 до 17:00 на просп. Свободи на ділянці від просп. В. Порика до вул. Світлицького.

Окрім того з 6 червня до 15 липня у зв’язку з ремонтом деформаційних швів на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе буде частково обмежено рух транспорту.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, найактивніша фаза ремонтних робіт на вулицях міста відбуватиметься влітку, щоб мінімізувати затори.