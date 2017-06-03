У КМДА повідомили, де обмежать рух через ремонт доріг

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Субота, 3 червня 2017, 11:47

У Києві 5 червня буде частково обмежено рух транспорту на проспекті Свободи та Відрадному.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

За даними "Київавтодору", через фрезеруванням дорожнього покриття  рух транспорту буде обмежено з 8:00 до 17:00 на проспекті Відрадному на перехресті з бульваром Вацлава Гавела; з 9:00 до 17:00 на просп. Свободи на ділянці від просп. В. Порика до вул. Світлицького.

Окрім того з 6 червня до 15 липня у зв’язку з ремонтом деформаційних швів на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе буде частково обмежено рух транспорту. 

 

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, найактивніша фаза ремонтних робіт на вулицях міста відбуватиметься влітку, щоб мінімізувати затори. 

За його словами, активні роботи з капітального ремонту продовжуються на вулицях Васильківській, Набережно-Корчуватській, Луговій, Митрополита Андрея Шептицького, Кіквідзе, Григорія Сковороди, Кільцевій дорозі, найближчим часом ці дороги буде введено в експлуатацію. 

Влітку розпочнуться роботи з капітального ремонту Повітрофлотського проспекту, бульвару Дружби Народів, вулиці Олени Теліги та інших доріг столиці. Також цього року заплановані роботи на Шулявському мосту, мосту біля метро "Нивки" та інших. 

Також Кличко зазначив, що вже повністю зроблено капітальний ремонт вулиць Раїси Окіпної, Міжнародної та Русанівської Набережної, завершено роботи на вулицях 9 травня, Трублаїні, Механізаторів та Павла Грабовського.

Теми: Київ дороги
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