Порошенко підписав закон про вступ без ЗНО для жителів ОРДЛО

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Субота, 3 червня 2017, 15:50

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб з окупованих територій.

Як повідомляє прес-служба президента, закон "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України", був прийнятий Верховною Радою 16 травня.

Закон передбачає, що для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України.

Згідно документу, розмір квоти для прийому осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, до вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, встановлюється в обсязі 1 тисяча місць державного замовлення та розподіляється між зазначеними вищими навчальними закладами у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Українська правда

Теми: освіта Порошенко
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