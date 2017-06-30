Під час обшуку в міськраді Херсона вилучено понад 90 тисяч доларів

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П'ятниця, 30 червня 2017, 04:44

Служба безпеки України проводить обшуки в міській раді Херсона.

Про це повідомив прес-центр відомства на своїй сторінці в Facebook, пише ZN.ua.

Відзначається, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою та слідчими поліції проводять обшуки в рамках відкритих кримінальних проваджень за фактами скоєних чиновниками Херсонської міськради злочинів.

Посадові особи підозрюються в розкраданні бюджетних коштів на суму понад п'ять мільйонів гривень, які передбачалися на будівництво і реконструкцію об'єктів освітньої та культурної сфери Херсона.

Під час перевірки причетності чиновників до присвоєння коштів бюджету, правоохоронці провели черговий обшук в службовому приміщенні одного з керівників міськради в рамках розслідування злочинів, передбачених ст. 191, 364 і 366 ККУ.

Повідомляється, що в ході обшуку виявлено та вилучено понад 90 тисяч доларів, близько 10 тисяч євро і 364 тисячі гривень.

Слідчі встановлюють джерела отримання вилучених у чиновника коштів, враховуючи розмір його офіційних доходів і відомостей про майно, зазначених в декларації, повідомили в СБУ.

Вирішується питання про арешт зазначених грошових активів.

Теми: Херсонська область СБУ
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