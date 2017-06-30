У Чорнобильський зоні площу пожежі зменшили вдвічі

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П'ятниця, 30 червня 2017, 09:40

Впродовж минулої ночі площу пожежі на території Луб’янського лісництва у зоні відчуження зменшено з 25 до 12 га.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 8 ранку 30 червня.

"Протягом ночі площу пожежі зменшено з 25 до 12 га. У 337 лісовому кварталі пожежу локалізовано, у 336 кварталі – спостерігаються окремі осередки", – сказано в повідомленні.

Загрози поширення вогню на інші лісові квартали немає, заявляють рятувальники.

Підрозділи державного спецпідприємства "Північна Пуща" створили мінералізовані смуги. На місці чергує 3 трактори. Основні зусилля спрямовані на недопущення пожежі в напрямку об'єкту "Вектор".

З 6 ранку залучено 2 пожежних літаки та 1 вертоліт з водозливним пристроєм.

"Загальний радіаційний фон по зоні відчуження складає 0,03-0,04 мР/год (допустимий 0,08 мР/год)", – інформує ДСНС.

До гасіння пожежі залучено 125 особи та 36 одиниць техніки. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Київській області.

Як відомо, 29 червня о 12:35 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Луб’янського лісництва сталася пожежа.

"Попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки, яке розповсюдилось на площу близько 20 га", – пояснює ДСНС.

Вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм та 2 літаки АН-32П вже здійснили 8 вильотів, скинувши 64 м3 води.

Теми: Чорнобиль стихія ДСНС
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