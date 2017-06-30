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Через пожежу в Чорнобильській зоні рівень радіації не підвищився

П'ятниця, 30 червня 2017, 07:51

Через пожежу в Чорнобильській зоні рівень радіації не підвищився, російські ЗМІ вже поширюють брехливу інформацію.

Про це написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у facebook.

"В зоні відчуження триває досить масштабна пожежа. ДСНС в повній мірі здійснюють заходи для її ліквідації. Водночас де-які російські ЗМІ вже росповсюджують брехливу інформацію щодо начебто значного підвищення радіації. Тому я дав доручення керівництву ДП з управління зоною відчуження оперативно інформувати українські та світові ЗМІ щодо реальної ситуації. Прошу журналістів бути пильними і не розповсюджувати фейки", - написав він.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на 7 ранку 30 червня площа пожежі у зоні відчуження складає близько 25 га – гасіння пожежі триває.

Попередньо: під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Луб’янського лісництва 29 червня о 12:35 сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки, яке розповсюдилось на площу близько 20 га.

Пожежа охопила площу близько 25 га. Для гасіння пожежі ДСНС залучила 102 пожежника, 22 одиниці техніки, а також вертоліт з водозливним пристроєм та 2 літаки.

Станом на 7 ранку п'ятниці до гасіння пожежі залучено 125 осіб та 36 одиниць техніки. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Київській області.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорнобильнадзвичайна подія
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