Площу пожежі в Чорнобильські зоні зменшили у три рази

Площа займання в Зоні відчуження навколо Чорнобиля зменшена до 8 гектарів.

Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці Facebook.

"Станом на 11 год. 30 червня гасіння пожежі триває. Протягом ночі площу пожежі зменшено з 25 до 8 га", - зазначили в повідомленні.

"До гасіння залучено 125 чол. особового складу та 36 од. техніки, з них від ДСНС 63 чол. особового складу та 16 од. техніки, у тому числі вертоліт МІ-8 та 2 літаки АН-32П", - додали в ДСНС.

Як відомо, 29 червня о 12:35 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Луб’янського лісництва сталася пожежа.

"Попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки, яке розповсюдилось на площу близько 20 га", – пояснює ДСНС.

Вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм та 2 літаки АН-32П вже здійснили 8 вильотів, скинувши 64 м3 води.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак спростовував інформацію про значне підвищення рівня радіації через пожежу.