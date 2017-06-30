У Криму через аварію зник інтернет і мобільний зв'язок

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П'ятниця, 30 червня 2017, 14:08

В окупованому Росією Криму в результаті аварії стався масовий збій в роботі мобільного зв'язку та інтернету.

Про це пише "Медуза" із посиланням на "віце-прем'єра" окупаційного "уряду" півострова Дмитра Полонського.

За його словами, на ділянці Темрюк - Керч була пошкоджена волоконно-оптична лінія зв'язку. Через це тимчасово обмежений доступ до інтернету абонентам, які знаходяться в роумінгу "К-телеком" (торгова марка Win mobile) і "КТК Телеком" ( "Волна мобайл").

Полонський додав, що також була знижена швидкість доступу в інтернет у більшості провайдерів й обмежено міжміське телефонне з'єднання абонентів фіксованого зв'язку.

Він повідомив, що наслідки аварії планується усунути до 18:00 п'ятниці. Скільки саме абонентів мобільного зв'язку і користувачів інтернету постраждали через аварію, Полонський не уточнив.

За інформацією видання, на території Криму працюють п'ять операторів мобільного зв'язку, включаючи Win mobile й "Волна мобайл".

Теми: Крим надзвичайна подія інтернет мобільний зв'язок аварія
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