Суд відправив екс-главу банку "Михайлівський" під домашній арешт

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П'ятниця, 30 червня 2017, 16:23

Дніпровський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка.

Про це "Українським новинам" повідомила його адвокат Тетяна Кочмарева.

"Суд обрав йому домашній арешт", – сказала вона.

За словами захисниці, суд відбувся 26 червня. У той же час Кочмарева не змогла повідомити, на який термін обрано запобіжний захід.

Вона додала, що запобіжний захід було обрано за новою підозрою, за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, раніше співробітники прокуратури затримали Дорошенка після звільнення зі слідчого ізолятора за новою підозрою після того, як він вніс заставу в розмірі 10 млн гривень.

23 травня 2016 року правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

Теми: банки
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