Суд отправил экс-главу банка "Михайловский" под домашний арест

Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко.

Об этом "Українським новинам" сообщила его адвокат Татьяна Кочмарева.

"Суд избрал ему домашний арест", – сказала она.

По словам защитника, суд состоялся 26 июня. В то же время Кочмарева не смогла сообщить, на какой срок избрана мера пресечения.

Она добавила, что мера пресечения была избрана по новому подозрению, по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, ранее сотрудники прокуратуры задержали Дорошенко после освобождения из следственного изолятора по новому подозрению после того, как он внес залог в размере 10 млн гривен.

Как известно, 23 мая 2016 года правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк Михайловский" к категории неплатежеспособных.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно прочитать в материале "Экономической правды".