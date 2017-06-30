Допомагали силовикам на Майдані: Справи двох "тітушок" пішли до суду

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П'ятниця, 30 червня 2017, 17:23

Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо двох "тітушок", які допомагали силовикам під час протестних акцій у 2014 році.

Про це у п'ятницю повідомила ГПУ на своєму офіційному сайті.  

Зазначається, що один з них був організатором і координатором тітушок.

Обом, як повідомляє ГПУ, інкримінується "вчинення пособництва та сприяння правоохоронцям у спланованій провокації, перевищенні влади та незаконному затриманні активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їх автомобілів у січні 2014 року в м. Києві".

Такі дії у прокуратурі кваліфікували за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України (пособництво у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством та спричинило тяжкі наслідки).

Як відомо, 2 червня ГПУ спрямувала до суду звинувачувальний акт щодо трьох осіб за допомогу силовикам у затриманні й побитті активістів "Автомайдану" у Києві під час Революції Гідності.

Українська правда

Теми: Майдан суд прокуратура
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