День в АТО: 13 обстрелов, двое раненых
С начала суток пророссийские боевики 13 раз обстреливали оборонительные укрепления украинских военных, неоднократно применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
В частности, на Приморском направлении незаконные вооруженные формирования четыре раза применяли оружие против подразделений сил АТО.
"Еще до рассвета боевики, используя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, обстреляли наши позиции в районе Гнутово, Широкино и Лебединского. А ближе к вечеру противник по направлению временно оккупированной Старомихайловки вел огонь из станкового противотанкового гранатомета по защитникам Красногоровки", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении боевики сконцентрировали свою огневую активность.
В частности, не прекращаются бои у Авдеевки и Каменки.
"С полуночи оккупанты били там из пехотного вооружения. Позже, обстреливая наши опорные пункты, противник к упомянутым огневым средствам добавил минометы калибра 82 мм, противотанковые ракетные комплексы и снова бьет по вооружению танков. Особенно активно бандиты вели огонь у Каменки. Кроме того, на этом направлении преступники еще утром обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских воинов, которые держат оборону возле Верхнеторецкого", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении в пятницу установилась относительная тишина. Только в районе Новоалександровки еще в первой половине дня по украинским армейцам открывал огонь вражеский снайпер.
С начала суток в результате обстрелов двое украинских воинов получили ранения.
Украинская правда