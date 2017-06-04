Лондон: Поліція заявила про теракт, загроза триває, чути вибухи
Наїзд на пішоходів і напади з ножем в центрі Лондона визнано терактом.
Про це заявила поліція міста.
"Інциденти на Лондонському мості і в Боро-маркет оголошені теорористичними актами", - повідомила поліція.
Правоохоронці уточнили, що ще один інцидент в районі Воксхолл до цих подій не має відношення.
At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 червня 2017 р.
Також, як повідомляє BBC, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала події в Лондоні "потенційним актом тероризму".
Журналісти, що перебувають на місці подій повідомляють про вибухи, що лунають в очепленому районі. Наразі невідомо, чи це контрольвані вибухи.
I'm close to Borough at Parker st. We have just heard three explosions in five minutes #LondonBridge— Harry Yorke (@HarryYorke1) 4 червня 2017 р.
Свідки повідомляють також про постріли в районі Боро-маркет. Водночас, один з користувачів соцмереж опублікував фото, на якому видно чоловіка з предметами схожими на каністри прив’язаними до тіла.
Як повідомлялося, в Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік в районі Боро-маркет сталися напади з ножем.
В результаті цих подій постраждали щонайменше 5 осіб. В поліції підтвердили, що загиблих більше ніж одна особа. Деякі ЗМІ повідомили, що жертв може бути близько 20, але офіційного підтвердження немає.
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