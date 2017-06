Теракт в Лондоні: 6 загиблих, 3 нападників знищено

В результаті теракту в Лондоні загинуло 6 осіб, понад 30 осіб отримали поранення. Поліція знищила 3 нападників.

Про це повідомляє поліція Лондона.

Помічник комісара поліції Марк Роулі відтворив перебіг подій в Лондоні минулої ночі.

Так, о 22:08 (за місцевим часом) до поліції почали надходити повідомлення про наїзд на пішоходів на Лондонському мосту. Після наїзду, машина продовжила рух до району Боро-маркет. Там підозрювані вийшли з машини і почали нападати на перехожих з ножами. Озброєні поліцейські знищили 3 нападників у районі Боро-маркет протягом 9 хвилин після отримання виклику. На підозрюваних були надягнуті, предмети схожі на пояси смертників, але виявилось, що це муляжі.

На момент публікації заяви, в поліції вважають, що в результаті теракту загинуло 6 осіб і щонайменше 20 отримали поранення.

AC Rowley confirmed “At this stage, we believe that six people have died in addition to the three attackers shot dead by police."