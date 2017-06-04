Після обстрілу ДФС знеструмлена через порив ЛЕП

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Неділя, 4 червня 2017, 11:15

При спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у Twitter.

"Сьогодні близько 9:00 при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території", - написав він.

За словами Зубка, наразі проводяться узгодження сторін щодо проведення ремонтних робіт.

Водопостачання здійснюється за графіком з резерву (запас води в резервуарі 3 тисячі кубометрів).

Як повідомлялося, у суботу ввечері бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм Донецьку фільтрувальну станцію.

Українська правда

Теми: Донецька область Авдіївка
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