Адвокат: у екс-глави податкової Луганщини був серцевий напад

527 переглядів
0
Неділя, 4 червня 2017, 12:34
Олександр Антипов
Громадське

У екс-глави податкової служби Луганщини, екс-голови Луганської ОДА Олександра Антипова стався серцевий напад.

Про це заявив у суботу його адвокат Ігор Чудовський у Facebook.

Він розповів, що зустрівся з Антиповим у київському слідчому ізоляторі.

"Стан здоров'я в мене викликає тривогу, вночі був серцевий напад, в ІТТ приїжджала швидка медична допомога, оскільки кардіо лікарів в ІТТ немає!", - написав адвокат.

За його словами, захист готує апеляцію на рішення суду про арешт Антипова і звернення до омбудсмена.

Як повідомлялося, спочатку суд обрав Антипову запобіжний захід у вигляді застави в сумі 15 млн гривень і зобов'язав носити електронний браслет спостереження.

Антипов не вніс заставу у 15 млн грн, тож прокуратура звернулась до суду з клопотанням арештувати його.

Тоді Печерський суд Києва заарештував Антипова з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень.

24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на гелікоптерах до Києва. Серед них був і Антипов, у якого під час затримання вилучили 3,8 мільйона доларів готівкою.

Теми: податки корупція Луганська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Екс-податківця Антіпова знову заарештовано з правом застави 2 червня 2017, 03:19
Скандальний екс-губернатор Луганщини не вніс заставу і чекає на арешт 31 травня 2017, 11:45
Матіос: Двом екс-податківцям, які переховуються, оголосили про підозру заочно 29 травня 2017, 23:53
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МВФ та Світовий банк підтримали пенсійну реформу Гройсмана
Після обстрілу ДФС знеструмлена через порив ЛЕП
АТО: Бойовики били з мінометів і артилерії, двоє бійців ЗСУ загинули
Теракт в Лондоні: 6 загиблих, 3 нападників знищено
Усі новини
Фото

Як страждає собака в розпеченій на сонці машині, пояснили "на яйцях"

#moneycanchallenge

Користувачі соцмереж роблять фото з грішми, щоб допомоги дітям