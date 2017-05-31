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Скандальний екс-губернатор Луганщини не вніс заставу і чекає на арешт

Середа, 31 травня 2017, 11:45

Підозрюваний у податкових махінаціях екс-голова Луганської ОДА та обласної ДПА Олександр Антіпов не вніс заставу у 15 млн грн, тож прокуратура просить суд арештувати його.

Про це в ніч на середу повідомив у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Завтра (31 травня – ред.) о 9.00 ми здаємо до Печерського суду міста Києва клопотання про зміну на більш сувору (арешт) міру запобіжного заходу для колишнього голови ДПА у Луганській області підозрюваного Антіпова, який не вніс протягом 5 днів визначену йому судом заставу в розмірі 15 млн грн", - написав він.

За словами Матіоса, ввечері 30 травня слідчий військової прокуратури оголосив Антипову вже другу підозру, окрім як у зловживанні владою, - за ч.3 ст.209 Кримінального кодексу (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Прокурор розповів також, що під час обшуку вдома в затриманого екс-чиновника вилучили 4 мільйони доларів.

Як повідомлялося, суд обрав Антипову запобіжний захід у вигляді застави в сумі 15 млн гривень і зобов'язав носити електронний браслет спостереження.

24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на гелікоптерах до Києва. Серед них був і Антипов, у якого під час затримання вилучили 3,8 мільйона доларів готівкою.

Українська правда

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Теми: Луганська областьподаткисударешткримінал
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