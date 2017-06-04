Виправданий екс-мер Стаханова: Прокуратура Харківщини подаст апеляцію

502 перегляди
0
Неділя, 4 червня 2017, 20:10

Прокуратура Харківської області подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдно екс-мера Стаханова Юрія Борисова

Про це повідомила прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовик. 

"Прокуратура вважає, що на стадії досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку. Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдано Стаханова, щойно отримає  повне рішення суду", - зазначила вона. 

За словами речниці прокуратури, у четвер було оголошено лише резулятивну частину рішення суду. 

Як відомо, суд виправдав екс-мера Стаханова, заарештованого у 2014 році за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. 

Правоохоронці встановили, що мер Стаханова співпрацював з представниками колишньої влади та деякими діючими депутатами від "Партії регіонів".

За їхньої підтримки Борисов організував і забезпечив проведення в Стаханові незаконного референдуму 11 травня щодо відокремлення Луганської області від України.

Зазначалося, що Борисов співпрацює зі слідством з питань організації проведення та фінансування референдуму щодо створення "Луганської народної республіки".

Українська правда 

Теми: прокуратура сепаратизм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нападнику на Окуєву і Осмаєва оголошено про підозру 4 червня 2017, 00:24
Бійка у Дніпрі 9 травня: 4 поліцейським оголосять підозру 2 червня 2017, 13:27
У Льовочкіна відреагували на заяви РП і згадали "вояжі Ляшка з бойфрендами" 1 червня 2017, 16:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МінТОТ: в понеділок Авдіївка може лишитися взагалі без води
Суд виправдав екс-мера Стаханова, який проводив "референдум" - журналіст
МВФ та Світовий банк підтримали пенсійну реформу Гройсмана
Після обстрілу ДФС знеструмлена через порив ЛЕП
Усі новини
Тут і зараз

5 рішень, які легко приймати, практикуючи майндфулнес

6 фільмів червня

"Час хризантем", "Трансформери: Останній лицар" і "Життя кабачка"