Розслідування: Росія втручається у політику Македонії та Балканів

Офіцери Служби зовнішньої розвідки та ГРУ РФ спільно із співробітниками посольства РФ намагалися впливати на внутрішню політику Македонії та інших балканських країн, щоб не допустити їх вступу в НАТО та просувати інтереси РФ.

Про це йдеться у розслідуванні OCCRP, що базується на архівах з секретних звітів на основі прослуховування телефонних переговорів, зовнішнього спостереження та даних джерел.

Документи було передано журналістам-розслідувачам джерелами в уряді Македонії на умовах анонімності.

У звіті на ім'я керівника Служби безпеки і контррозвідки Македонії Володимира Атанасовскі зазначається, що протягом останніх 9 років Македонія перебуває "під впливом найсильнішої і руйнівною пропаганди, а також діяльності розвідувальних служб, яка здійснюється через посольство РФ".

За даними розвідки, почесні консульства Росії у містах Бітола та Охрід діють як розвідувальні бази.

"РФ використовує методи "м'якої сили" як частину стратегії з ізолювання Балкан від впливу Заходу. Крім того, російська зовнішня політика перебуває в тісній взаємодії з енергетичною стратегією, мета якої - отримати контроль над стратегічними енергетичними ресурсами країни", - зазначено у звітах.

На думку розвідки, кінцева мета цього плану - "зробити Македонію повністю залежною від російської політики".

"Реалізацією стратегії РФ у Македонії займаються три офіцери СЗР, які отримують вказівки зі штабу у Белграді та 4 співробітники ГРУ зі штабом у Софії (Болгарія). Їхня діяльність координується через посольство Росії у Скоп'є (Македонія)", - йдеться у документах.

Також контррозвідники вказують у звітах імена кореспондентів російської агенції ТАСС та представників Росспівробітництва як агентів російських спецслужб.

За повідомленнями розвідки, російські агенти протягом багатьох років займалися вербуванням колишніх і діючих співробітників македонської армії і поліції, щоб створити критичну масу людей з військовою підготовкою і у потрібний політичний момент використовувати їх в російських інтересах.

Зазначається, що представники РФ також намагалися вплинути на редакційну політику і пропонували кошти македонським ЗМІ, які особливо підтримує албанська меншина, щоб просувати російську політику в країні.

В одному зі звітів контррозвідки переказується розмова від 7 квітня 2017 року між послом РФ Олегом Щербаком і співробітником МЗС Македонії.

Судячи з документу, посол РФ заявляє колезі, що метою Росії є "створення смуги нейтральних країн на Балканах" - Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Македонії та Сербії.

Також Щербак нібито висловлював претензії щодо недостатньої підтримки російської політики у Македонії та заяв РФ про "закордонне втручання" у внутрішньополітичні процеси в країні.

Щербак допускав, що якщо македонська влада не почне публічно підтримувати Кремль, це призведе до згортання економічного і дипломатичного співробітництва.

"Спільні дії Росії та Сербії призвели до складної політичної кризи у Македонії: протистояння основних партій, яке закінчилося заворушеннями у парламенті ... Також внаслідок зусиль "російських агентів" Македонія не приєдналася до західних санкцій щодо РФ у 2014 році через війну на сході України - македонська влада тоді заявляла, що санкції сильно вдарили б по економіці країни", - йдеться у звітах.

Російські дипломати відмовилися відповідати на питання OCCRP, коментарів російської влади і спецслужб також не надійшло.

Нова газета