ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні

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Понеділок, 5 червня 2017, 01:38

Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні 4 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на "інформагентство" бойовиків Amaq.

"Бойовики ісламської держави здійснили вчорашню атаку в Лондоні", - йдеться в заяві.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано. 

21 постраждалий перебуває в критичному стані.

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб

Це вже третій теракт в Великобританії менш, ніж за три місяці.

Теми: теракт Велика Британія
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