Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні 4 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на "інформагентство" бойовиків Amaq.

"Бойовики ісламської держави здійснили вчорашню атаку в Лондоні", - йдеться в заяві.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано.

21 постраждалий перебуває в критичному стані.

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб.

Це вже третій теракт в Великобританії менш, ніж за три місяці.