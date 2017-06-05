Трамп може відвідати Лондон після теракту

231 перегляд
0
Понеділок, 5 червня 2017, 06:16

У Білому домі обговорюється можлива поїздка президента США Дональда Трампа в Лондон, щоб "проявити солідарність" після теракту.

Про це пише The Independent.

"Існує певна дискусія серед помічників президента про можливу поїздку в Лондон в кінці тижня, щоб продемонструвати солідарність з лондонським народом проти тероризму", - заявив кореспондент ABC News Джон Карл.

При цьому наголошується, що обговорення візиту в Лондон ведеться на "початковому" рівні.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано. 

21 постраждалий перебуває в критичному стані.

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб

Це вже третій теракт в Великобританії менш, ніж за три місяці.

Теми: Трамп Велика Британія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп співчуває Лондону і проштовхує заборону на в'їзд до США 4 червня 2017, 07:46
Американці вийшли на марші проти Трампа 4 червня 2017, 06:12
Трамп запропонував інвестбанкіру посаду командувача ВМС США 3 червня 2017, 16:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Доба в АТО: Ситуація складна, двоє військових ЗСУ поранені
ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні
Розслідування: Росія втручається у політику Македонії та Балканів
РФ посилює репресії проти кримських татар - Чубаров
Усі новини
Рейви та фестивалі Києва

Ми знаємо, що ви будете робити цього літа

Фото

30 архівних світлин із життя Любомира Гузара