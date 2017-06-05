Трамп може відвідати Лондон після теракту

У Білому домі обговорюється можлива поїздка президента США Дональда Трампа в Лондон, щоб "проявити солідарність" після теракту.

Про це пише The Independent.

"Існує певна дискусія серед помічників президента про можливу поїздку в Лондон в кінці тижня, щоб продемонструвати солідарність з лондонським народом проти тероризму", - заявив кореспондент ABC News Джон Карл.

При цьому наголошується, що обговорення візиту в Лондон ведеться на "початковому" рівні.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано.

21 постраждалий перебуває в критичному стані.

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб.

Це вже третій теракт в Великобританії менш, ніж за три місяці.