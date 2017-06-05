Теракт у Лондоні: поліція оголосила імена двох нападників

546 переглядів
0
Понеділок, 5 червня 2017, 23:29

Поліція Великобританії оприлюднила імена двох застрелених нападників, які скоїли теракт на Лондонському мосту в ніч на 4 червня.

За інформацією слідчих, нападниками були 27-річний британець пакистанського походження Хурам Шазад Батт та 30-річний Рашид Редуан, пише DW

Обидва нападники мешкали в районі Баркінг у східній частині Лондона.

 

Батт перебував у полі зору британських спецслужб та поліції, передає Reuters. Втім інформації про те, що він планував теракт, не надходило.

Редуан вказував про себе, що він - мароккансько-лівійського походження, а також використовував прізвище Ельхдар, пише AFP. 

У поліції заявили, що наразі не відомо, чи мали нападники ще якихось спільників. 

Про ідентифікацію нападників поліція заявляла й раніше, але в інтересах слідства їхні імена не називалися. Особа третього нападника наразі не розголошується.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано. 

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб

За словами глави МВС Британії, виконавці теракту були радикальними ісламістами.

За даними МОЗ Великобританії, внаслідок нападу у Лондоні щонайменше 21 потерпілий перебуває у критичному стані, загалом стаціонарного медичного лікування потребують 36 осіб.

Теми: Велика Британія теракт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп може відвідати Лондон після теракту 5 червня 2017, 06:16
Серед загиблих в Лондоні є громадяни Канади і Франції 5 червня 2017, 04:42
ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні 5 червня 2017, 01:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики та РФ дали згоду на "тишу" для ремонту ДФС
Бойовики обстріляли сили АТО та прикордонників біля Павлополя
СЦКК: Бойовики знову обстріляли житлові квартали Красногорівки
Ім'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам
Усі новини
Здорове харчування

Експерт розказав, як не потрапити на гачок етикеток "суперпродуктів"

Фото

30 архівних світлин із життя Любомира Гузара