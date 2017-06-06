Російський опозиційний журнал The New Times закрив друковану версію

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Вівторок, 6 червня 2017, 07:18

Головний редактор російського опозиційного видання The New Times Євгенія Альбац оголосила про закриття паперової версії журналу.

Лист головного редактора читачам опубліковано на сайті видання.

"Ви тримаєте в руках останній паперовий журнал The New Times/Новое Время – у всякому випадку, на найближчі місяці. Гроші скінчилися, ми змушені призупинити вихід журналу - доти, доки не вирішимо фінансові проблеми, або - не закриємось зовсім", - йдеться у зверненні.

"Поки ми продовжуватимемо працювати на сайті newtimes.ru - він буде у відкритому доступі", - пояснила Альбац.

За словами головного редактора, The New Times жив за рахунок передплатників і рідкісної спонсорської підтримки, не мав хазяїна і не належав державним або олігархічним структурам.

"У цьому були і є свої очевидні плюси - подивіться, що відбувається з одним відомим медіахолдингом і його чудовим журналістським колективом, який вже другий рік поспіль передається з одних лояльних рук в інші, ще більш лояльні", - пише Альбац.

Проте заробити на ринку реклами видання не змогло. За словами Альбац, рекламодавці пояснили, що давати рекламу в журналі означає публічно заявити про підтримку опозиції Путіну.

"Незалежних залишаються одиниці, і коло їх звужується. Так прибічники ліберального, демократичного розвитку Росії крок за кроком усі ці 17 років віддавали простір свободи і простір свободи слова зокрема. Ми трималися, скільки могли. Але робити журнал без грошей не можна", - підсумувала Альбац, проте не виключила, що журнал знову виходитиме в іншому форматі.

Теми: Росія ЗМІ свобода слова
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