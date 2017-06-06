Російський опозиційний журнал The New Times закрив друковану версію

Головний редактор російського опозиційного видання The New Times Євгенія Альбац оголосила про закриття паперової версії журналу.

Лист головного редактора читачам опубліковано на сайті видання.

"Ви тримаєте в руках останній паперовий журнал The New Times/Новое Время – у всякому випадку, на найближчі місяці. Гроші скінчилися, ми змушені призупинити вихід журналу - доти, доки не вирішимо фінансові проблеми, або - не закриємось зовсім", - йдеться у зверненні.

"Поки ми продовжуватимемо працювати на сайті newtimes.ru - він буде у відкритому доступі", - пояснила Альбац.

За словами головного редактора, The New Times жив за рахунок передплатників і рідкісної спонсорської підтримки, не мав хазяїна і не належав державним або олігархічним структурам.

"У цьому були і є свої очевидні плюси - подивіться, що відбувається з одним відомим медіахолдингом і його чудовим журналістським колективом, який вже другий рік поспіль передається з одних лояльних рук в інші, ще більш лояльні", - пише Альбац.

Проте заробити на ринку реклами видання не змогло. За словами Альбац, рекламодавці пояснили, що давати рекламу в журналі означає публічно заявити про підтримку опозиції Путіну.

"Незалежних залишаються одиниці, і коло їх звужується. Так прибічники ліберального, демократичного розвитку Росії крок за кроком усі ці 17 років віддавали простір свободи і простір свободи слова зокрема. Ми трималися, скільки могли. Але робити журнал без грошей не можна", - підсумувала Альбац, проте не виключила, що журнал знову виходитиме в іншому форматі.