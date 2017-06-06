Тимошенко пригрозила команді Порошенка

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко готова організувати протести проти земельної реформи і переконана, що за вартість газу нинішнє керівництво України понесе покарання.

Про це вона заявила на погоджувальній раді парламенту у вівторок, 6 червня.

За її словами, пропонована земельна реформа – це "афера", і люди починають "масово ставити свої підписи проти продажу сільськогосподарської землі".

"Я попереджаю сьогодні владу Порошенка, що якщо вони хоч крок зроблять до розпродажу сільськогосподарської землі, український народ повстане – і партія "Батьківщина" разом з українськими фермерами будуть у числі організаторів опору людей практично афері століття, яку готують сьогодні проти України", – сказала Тимошенко.

"Порядок денний на цей сесійний тиждень нашпигований корупційними лобістськими законопроектами – від тіньової приватизації спиртової галузі до так званої "судової реформи", де людей хочуть позбавити останнього права звернення до суду через фінансові бар’єри і останнього права захищати свої права через автоматичне, без будь-якого погодження, списання з рахунків людей – у тому числі, пенсійних рахунків – боргів за житлово-комунальні послуги", – додала вона.

За словами депутата, "корупція і лобізм у парламенті досягли апогею"

"Ми будемо як партія "Батьківщина" проти цього боротися, об’єднуючи суспільство і пропонуючи справжні реформи, які потрібні Україні. Ми не вважаємо реформами ні пенсійну реформу, яка зараз представлена, ні реформу охорони здоров’я, ні, тим паче, "судову реформу". Це все веде до остаточного знищення українських родин", – заявила Тимошенко.

Коментуючи укладений нею в якості прем’єр-міністра газовий контракт, вона сказала, що влада використовує рішення Стокгольмського суду "для того, щоб нищити партію "Батьківщина" як опонентів".

За словами Тимошенко, принцип "бери, або плати" – це типовий контракт для всіх європейських споживачів російського газу, але в 2011 році Європейська комісія визнала це монопольною вимогою, після чого країни Євросоюзу почали скасовувати принцип "бери, або плати".

"Тепер скасувала Україна – і в цьому немає нічого екстраординарного", – сказала колишня прем’єр і додала, що за 8 років "Україна не заплатила жодної копійки за принципом "бери або плати".

Тимошенко також заявила, що "у 2009 році ціна на газ була 232 долара 98 центів, а не 450", що засвідчено у матеріалах справи проти неї, яку слухав суддя Родіон Кіреєв.

"Сьогодні ця корумпована влада встановила для народу на український газ ціну 285 доларів за тисячу кубічних метрів", – обурилася вона.

"І я зараз беру зобов’язання перед народом України, що ця мафія саме за це буде сидіти – за те, що вони пограбували людей, продаючи український газ дорожче, ніж після контракту 2009 року продавався російський газ. Сьогодні по тому контракту, який ви сварите, 140-160 доларів за тисячу кубометрів коштує газ, а ви його купуєте на корпійній основі через посередників майже за 230. і ви буде за це відповідати!", – пригрозила Тимошенко.

Олена Рощенко, УП