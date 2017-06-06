Сюмар: Замовник убивства Гонгадзе має потрапити на лаву підсудних

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Вівторок, 6 червня 2017, 10:47
Георгій Гонгадзе

Заступник голови депутатської фракції "Народний фронт" голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар закликає силовиків завершити розслідування резонансних справ про убивства журналістів.

Про це вона сказала 6 червня на засіданні погоджувальної ради.

"Дуже болюче питання – питання безпеки та безкарності за злочини проти українських журналістів. Я сьогодні хочу звернутися до керівників силових структур і закликати довести до кінця справи, які були символами для журналістської спільноти: справу Гонгадзе, в якій однозначно треба назвати замовника, і він має потрапити на лаву підсудних. Прозвітувати про хід і завершити розслідування у справі Павла Шеремета та по цілій низці злочинів проти журналістів", – сказала Сюмар.

"Без розслідування цих справ ми сьогодні не будемо мати сьогодні довіри ні журналістської спільноти ні цілого суспільства", – наголосила вона.

За словами Сюмар, це буде найкращим привітанням до Дня журналіста (святкується 6 червня ­­-ред.).

Валентина Романенко, УП

Теми: справа Гонгадзе Справа Шеремета
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IP: 46.200.104.---gregor06.06.2017 12:08
має потрапити..... де в Україні. ? , у нас суцільне шоу, лава підсудних в Україні - це АЛЕЯ ЗІРОК В ГОЛІВУДІ. Слава Україні - підсудним слава.....
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