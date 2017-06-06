Мін'юст відкидає звинувачення у непрозорому обранні голови ЦПД

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Вівторок, 6 червня 2017, 13:45

Міністр юстиції Павло Петренко наголошує, що обрання директора Координаційного центру з надання правової допомоги відбулося "прозоро й відкрито".

Таку заяву він зробив у вівторок вранці під час зустрічі з колективом центру, який висловлює незадоволення щодо результатів проведеного конкурсу.

"На наше переконання, конкурс відбувся прозоро й відкрито, а всі, хто бажав у ньому взяти участь, могли зробити це", - цитує у Facebook слова Петренка прес-служба Мін'юсту.

"Якщо у представників БПД (безоплатної правової допомоги – ред.) є якісь інші думки з цього приводу, ми готові до діалогу та обговорення", - додав міністр.

Він запропонував створити робочу групу з розробки концепції реформування системи правової допомоги, до якої можуть увійти представники ЦПД.

При цьому міністр заявив, що зараз на його відомство чиниться тиск з цього приводу.

"З огляду на ситуацію кадрові рішення будуть прийнято виважено, проте без жодного тиску, шантажу та маніпуляцій суспільною думкою, яка наразі відбувається", - зауважив він.

"Для того щоб реалізувати ці пропозиції, всім варто заспокоїтися та почути одне одного", - додав Петренко.

Водночас Координаційний центр з надання правової допомоги оголосив безстрокову акцію протесту з вимогою скасувати результати конкурсу з обрання свого директора та провести новий.

"Ми змушені до цього вдатися через постійне ігнорування нашої позиції, а також позиції численних правозахисних організацій щодо непрозорого конкурсу на посаду директора Координаційного центру та усіх ризиків для подальшого майбутнього усієї системи безоплатної правової допомоги в Україні", - заявили члени центру у Facebook.

Вони зауважили, що насамперед причиною акції став той факт, що на вихідних були вчинені спроби тиску на регіональних представників центру.

ЦПД висловив вимогу анулювати результати проведеного конкурсу, змінити порядок призначення директора центру та провести "новий, об’єктивний і прозорий" конкурс.

 

Павла Петренка зупинила акція протесту

Фото: прес-служба Мін'юсту

Як повідомлялося, раніше такі самі звинувачення Мін'юсту висловлювала Відкрита громадська платформа розвитку української системи безоплатної правової допомоги.

Українська правда

Теми: Мін'юст Петренко право
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