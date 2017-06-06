Князєв розповів, коли з’являться перші патрулі дорожньої поліції

Глава Нацполіції Сергій Князєв розповів, що перші дорожні патрулі, які працюватимуть на трасах, з’являться у вересні цього року.

Про це Князєв повідомив на церемонії передачі автомобілів підрозділам поліції Запорізької області, передає Ліга.net.

"Плануємо у вересні 2017 року випустити перші 800-900 працівників, які вийдуть на дороги України і змінять негативну ситуацію з ДТП, яка зараз існує" - заявив Князєв.

За його словами, для цього у резерві Нацполіції уже є близько 250 автомобілів.

Він також зазначив, що продовжується набір нових людей у поліцію.

Як повідомлялося, щорічно на дорогах України гине до 3 тисяч людей.