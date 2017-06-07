Під Радою – мітинг проти ринку землі

Під парламентом зібралося близько 5 тисяч людей, які виступають проти запровадження ринку землі.

Про це повідомляє з місця події кореспондент "Української правди".

Переважно це люди старшого віку та студенти. Всі вони тримають в руках атрибутику "Аграрної партії" та плакати "Нас атакують рейдери", "Ні дикому ринку землі", "Продаж землі - геноцид українців".

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Водночас учасники акції не викрикують жодних лозунгів.

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Як відомо, проти запровадження ринку земель виступає низка політичних сил, зокрема Радикальна партія і "Батьківщина".

Напередодні лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що готова організувати протести проти земельної реформи

"Я попереджаю сьогодні владу Порошенка, що якщо вони хоч крок зроблять до розпродажу сільськогосподарської землі, український народ повстане – і партія "Батьківщина" разом з українськими фермерами будуть у числі організаторів опору людей практично афері століття, яку готують сьогодні проти України", – сказала вона на погоджувальній раді 6 червня.

Детальніше про ситуацію з ринком землі читайте в статті "Економічної правди" "Перезапуск ринку землі або "економічний нонсенс"

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Роман Кравець, УП