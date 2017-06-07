Під Радою – мітинг проти ринку землі

777 переглядів
0
Середа, 7 червня 2017, 09:30

Під парламентом зібралося близько 5 тисяч людей, які виступають проти запровадження ринку землі.

Про це повідомляє з місця події кореспондент "Української правди".

Переважно це люди старшого віку та студенти. Всі вони тримають в руках атрибутику "Аграрної партії" та плакати "Нас атакують рейдери", "Ні дикому ринку землі", "Продаж землі - геноцид українців".

 
уп
 
уп

Водночас учасники акції не викрикують жодних лозунгів.

 
уп

Як відомо, проти запровадження ринку земель виступає низка політичних сил, зокрема Радикальна партія і "Батьківщина".

Напередодні лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що готова організувати протести проти земельної реформи

"Я попереджаю сьогодні владу Порошенка, що якщо вони хоч крок зроблять до розпродажу сільськогосподарської землі, український народ повстане – і партія "Батьківщина" разом з українськими фермерами будуть у числі організаторів опору людей практично афері століття, яку готують сьогодні проти України", – сказала вона на погоджувальній раді 6 червня.

Детальніше про ситуацію з ринком землі читайте в статті "Економічної правди" "Перезапуск ринку землі або "економічний нонсенс"

Читайте також: "Земля на старті: Україна наближається до відкриття ринку"

Роман Кравець, УП

Теми: Верховна Рада земля
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Активісти склали рейтинг "кнопкодавів" травня 6 червня 2017, 19:14
Як призначити незалежного омбудсмена 6 червня 2017, 17:59
Комітет вирішив, коли розглядатиме зняття недоторканності з Бобова 6 червня 2017, 15:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хроніка 7 червня. Янукович поховав "ширку", а Порошенко склав присягу президента
Доба в АТО: Бойовики посилили обстріли, 8 військових ЗСУ поранені
У США вважають, що інформагентство в Катарі зламали хакери з РФ
Путін заявив, що війну Росії і США "ніхто б не пережив"
Усі новини
Книга

Чому хороші люди роблять жахливі вчинки? Уривок з книжки "Ефект Люцифера"

Фестивальна історія

Як "Джаз Коктебель" втратив джаз і Коктебель, але знайшов себе