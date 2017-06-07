Вікторія Пташник йде з Демальянсу

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Середа, 7 червня 2017, 11:05

Співголова та член партії "Демократичний альянс" оголосила, що покидає свій пост та членство у політичній силі.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

"Я прийняла важливе рішення. Рішення, яке далося мені непросто. Але зараз я абсолютно впевнена в його правильності. Я залишаю пост співголови та члена політичної партії "Демократичний альянс", - написала Пташник.

Зараз вона хоче зосередитись на законотворчій роботі.

Вона також зазначила, що досвід роботи в парламенті загартував її, але не навчив грати за правилами української політики.

"Я не можу дозволити собі давати обіцянки, не будучи впевненою, що виконаю їх. Не можу і не хочу грати в міжпартійні війни. Мені дуже не вистачає реальних проектів з реальними результатами та можливістю вимірювати свою ефективність", - додала вона.

Пташник також зазначила, що раніше уявляла роботу у Раді "дещо ідеалістично", тобто "більш ефективною та більш професійною". Втім її очікування багато в чому не справдились.

"Разом з тим, я продовжую вірити в "ДемАльянс" і в його майбутнє. Сподіваюся, що зрештою партія пройде період становлення та налагодить ефективний діалог та співпрацю між партійцями", - підсумувала вона.

Вікторія Пташник є позафракційний нардепом України, членом Комітету з питань економічної політики, членом Конституційної комісії та членом Ради з питань судової реформи при президентові України.

Теми: партії
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