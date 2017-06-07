Насіров не здав ще один закордонний паспорт – прокурор

Прокурор САП Роман Симків у середу, 7 червня, на розгляді Солом'янського районного суду Києва заявив, що відсторонений глава ДФС Роман Насіров не здав ще один український закордонний паспорт.

Про це він повідомив на засіданні суду, пряму трансляцію якого здійснює "Радіо Свободи".

"В ході досудового розслідування отримано інформацію від Міністерства закордонних справ, що Насірову <...> було оформлено та видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії CD номер 030241… який на даний час також не зданий", - заявив прокурор.

За словами прокурора, цей паспорт Насіров використовував для перетину кордону, що підтверджує Держприкордонслужба.

Як повідомлялося, у середу, 7 червня, Солом'янський районний суд Києва розглядав клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення до держбюджету внесеної за відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова застави 100 мільйонів в зв'язку з тим, що він не здав британський паспорт.

Як відомо, Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

Детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Олег Твердь, УП