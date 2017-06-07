Суд щодо стягнення 100 млн Насірова в бюджет продовжать у четвер

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Середа, 7 червня 2017, 19:14

Солом'янський районний суд Києва переніс розгляд клопотання НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення до держбюджету внесеної за відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова застави 100 мільйонів в зв'язку з тим, що він не здав британський паспорт.

Таке рішення суд прийняв ввечері у середу 7 червня.

Розгляд клопотання продовжать у четвер, 8 червня, о 10 ранку.

Як повідомлялося, прокурор САП Роман Симків у середу, 7 червня, на розгляді Солом'янського районного суду Києва заявив, що відсторонений глава ДФС Роман Насіров не здав ще один український закордонний паспорт.

Захист відстороненого глави ДФС у середу, 7 червня, на розгляді Солом'янського районного суду Києва заявив, що Насіров не здав паспорт, тому що в ньому закінчились сторінки.

Як відомо, Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

Детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Українська правда

Теми: Насіров суд
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