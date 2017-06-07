Від імені мера Ірпеня розсилають заяву про його відставку

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Середа, 7 червня 2017, 21:53

Мер Ірпеня Володимир Карплюк заявляє, що від його імені невідомі розсилають заяву про його відставку з посади.

Про це Карплюк повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Змушений розчарувати тих моїх опонентів, які з-під поли розсилають по інтернет-сайтах повідомлення про те, що нібито я, Володимир Карплюк, пішов з посади Ірпінського міського голови. Я не складав повноваження мера Ірпеня. Я нікуди не переїжджав і не збираюся. Те, що ви мене не любите - не заважає мені гарно спати вночі", - заявив міський голова.

Зазначимо, що редакція "Української правди" також отримала лист з інформацією про відставку Карплюка.

"Шановні друзі! Хочу повідомити Вас про своє рішення скласти повноваження міського голови Ірпеня згідно Статті 79 закону "Про місцеве самоврядування" за власним бажанням", - сказано у фальшивій заяві. У листі також зазначається, що Карплюк нібито звільняється через те, що "так склалися обставини".

Українська правда

Теми: Ірпінь кадри
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