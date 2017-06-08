Терактом на території посольства США займеться СБУ

Розслідувати вибух на території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві буде Служба безпеки України.

Про це повідомила "Українській правді" речниця київської поліції Оксана Блищик.

Інших новин щодо інциденту вона не надала.

У СБУ нададуть інформацію згодом.

Як відомо, в ніч на 8 червня хтось кинув вибуховий пристрій на територію посольства США у Києві. Ніхто не постраждав. Відкрито провадження за статтею ККУ про теракт.

Олена Рощенко, УП