Суд не захотів стягнути з Насірова 100 мільйонів

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Четвер, 8 червня 2017, 11:43

Солом'янський райсуд Києва відмовився стягнути 100 мільйонів гривень в дохід держави з тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Таке рішення у четвер ухвалила суддя Світлана Кушнір.

"Суд ухвалив у задоволенні прокурора відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає", - сказала суддя.

"Ми продовжуємо працювати зі слідством, ми хочемо, щоб справа розглядалася по суті і поставити в цьому крапку. Найголовніше зараз - це закінчення досудового слідства. Я зі свого боку буду працювати зі слідством, не збираюся переховуватися", - прокоментував рішення суду Насіров.

 

Між тим прокурор Роман Симків зазначив, що рішення не буде оскаржуватися.

"Ми, звичайно, будемо його виконувати. Можливо ми повернемося до теми паспорта дещо згодом. Наразі це все, що я можу сказати", - сказав Симків.

Роман Кравець, УП

Теми: Насіров
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