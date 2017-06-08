Порошенко: За підписання угоди з РФ 2009 року має бути відповідальність

Президент Петро Порошенко вважає, що ті, хто у 2009 році підписував газовий контракт із Росією, повинен понести політичну відповідальність.

Про це він сказав під час виступу на Київщині.

"Кілька днів тому відбулася знакова подія: Україна виграла Стокгольмський арбітраж… в Росії", - сказав він, назвавши контракт 2009 року "злочинним".

"Є багато розмов про те, що якась відповідальність має бути. В Біблії написано "Не суди і не судимий будеш". Я говорю не про кримінальну відповідальність, це не справа президента, є відповідні органи. Я говорю про політичну відповідальність. Коли ви поставили країну на коліна і сьогодні це доведено не політиками, не внутрішніми експертами, а найвищою міжнародною судовою інстанцією доведено, що здані інтереси України", - сказав він.

Порошенко заявив, що Україна переплачувала Росії через корупційну складову.

"І найголовніше, ми зупинили, щоб газ був політичної зброї проти нашої держави", - сказав він.

Як відомо, у 2009 році тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про підписання контракту на постачання газу для України в 2009-2019 роках.

Цей документ було підписано 19 січня керівниками "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів Тимошенко та Путіна.

НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу.

Детальніше про рішення арбітражу читайте тут.

Українська правда