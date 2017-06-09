КНДР заявила про успішні випробування нового виду ракет

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П'ятниця, 9 червня 2017, 07:22

Північна Корея провела успішне випробування нового типу крилатих ракет.

Про це повідомляє повідомляє Yonhap.

Відзначається, що КНДР випробував ракети класу земля-корабель.

За випробуванням спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Агентство пише, що вперше ракета такого типу була представлена ​​в квітні на військовому параді на честь 105-го дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена.

Агентство KCNA повідомляє, що характеристики ракети були покращені.

У ніч на 8 червня стало відомо, що Північна Корея здійснила запуски протикорабельних ракет малої дальності.

1 червня міністерство фінансів США запровадило санкції стосовно дев'яти організацій і трьох фізичних осіб через співпрацю з КНДР, під обмеження потрапили і дві російські компанії

Рада Безпеки ООН 2 червня одноголосно прийняла резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.

Нагадаємо, нещодавно США вирішили направити третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" (USS Nimitz) в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної та ядерної програм Північної Кореї.

Теми: КНДР
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