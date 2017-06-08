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Північна Корея запустила кілька ракет малої дальності

Четвер, 8 червня 2017, 03:43

Північна Корея здійснила пуски, ймовірно, протикорабельних ракет малої дальності.

Про це з посиланням на військових Південної Кореї пише AP.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що запуск відбувся зі східного прибережного міста Вонсан. Снаряди пролетіли, ймовірно, близько 200 км.

Випробування зброї в Північній Кореї відбуваються в ході розробки її ядерної програми у відповідь на нібито ворожу політику США і Південної Кореї. Але, як вважають аналітики, таким чином Пхеньян хоче донести свої політични вимоги – прибрати близько 30 тисяч американських військових з Південної Кореї.

Як повідомлялось, 29 травня зі східного регіону Північної Кореї Вонсан був проведений пуск неідентифікованої ракети, ймовірно, балістичної ракети типу Scud. Вона пролетіла близько 450 км і впала у виключній економічній зоні Японії.

1 червня міністерство фінансів США запровадило санкції стосовно дев'яти організацій і трьох фізичних осіб через співпрацю з КНДР, під обмеження потрапили і дві російські компанії

Рада Безпеки ООН 2 червня одноголосно прийняла резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.

Нагадаємо, нещодавно США вирішили направити третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" (USS Nimitz) в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної та ядерної програм Північної Кореї.

Теми: Північна Корея
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