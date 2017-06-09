Гройсмана у Раді запитали про подвійне громадянство міністрів

Прем’єр Володимир Гройсман не має інформації, що хтось з його міністрів має подвійне громадянство.

Про це прем’єр повідомив 8 червня на засіданні Верховної Ради, відповідаючи на запитання нардепів.

"За наявною в мене інформацією, щодо громадянства жодних порушень чинного законодавства жодним членом уряду немає. Якщо у вас є інформація, що хтось має подвійне громадянство і порушує закон, будь ласка, дайте мені цю інформацію, і я її перевірю", - сказав Гройсман.

Олег Твердь, УП