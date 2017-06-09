Гройсман пояснив, що кримчанам і заробітчанам робити з пенсіями

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П'ятниця, 9 червня 2017, 12:51

Кримчани можуть претендувати на українські пенсії, якщо вони сплачували внески в Пенсійний фонд України.

Про це заявив Володимир Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ.

Так, журналісти запитали про кримчан, які, наприклад, останні три роки перед пенсією працювали в окупованому Криму, а потім переїхали до України.

"Якщо людина, де б вона не працювала, сплачуватиме в Пенсійний фонд України, немає жодних питань, щоб потім претендувати на пенсію", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що Крим – це Україна, але претендувати на пенсії від України лише в тому разі, якщо внески сплачують у Пенсійний фонд України.

Те саме стосується і заробітчан, зазначив Грйосман. 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.

Презентуючи проект пенсійної реформи, прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що вона передбачає зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію.

Українська правда

Теми: Гройсман
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