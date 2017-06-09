У штабі АТО уточнили втрати за добу: 1 загиблий, 14 поранених
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 14 зазнали поранень і травм.
Про це на брифінгу 8 червня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, 6 військовослужбовців ЗСУ та 8 співробітників Держприкордонслужби дістали поранень і травм", – сказав полковник
Українська правда
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