У штабі АТО уточнили втрати за добу: 1 загиблий, 14 поранених

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П'ятниця, 9 червня 2017, 12:50

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 14 зазнали поранень і травм.

Про це на брифінгу 8 червня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, 6 військовослужбовців ЗСУ та 8 співробітників Держприкордонслужби дістали поранень і травм", – сказав полковник

Українська правда

Теми: АТО
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