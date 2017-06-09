При артобстрілі Сартани контузію отримали 8 прикордонників

В результаті артилерійського обстрілу бойовиків позицій прикордонників Донецького загону, дислокованого в селищі міського типу Сартана, контузію отримали вісім прикордонників.

Про це повідомляє 9 червня прес-центр Держприкордонслужби.

Зазначається, що загалом у четвер з 18.30 до 19.00 по прикордонному підрозділу було випущено більше 40 артилерійських снарядів. У результаті обстрілу ушкоджено будівлі та частково техніку.

Втрат серед особового складу прикордонного підрозділу немає, в той же час 8 прикордонників отримали контузію. Підрозділи та резерви загону були приведені в бойову готовність.

Українська правда