Міноборони готове ввести нові "натовські" військові звання

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П'ятниця, 9 червня 2017, 14:22

Міністерство оборони України розробило законопроект, який передбачає підвищення ролі сержантського і старшинського складу ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.

Про це у п'ятницю на брифінгу повідомила начальник управління комунікацій і преси міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає УНІАН.

За її словами, зараз на розгляді в Адміністрації президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів знаходиться 26 проектів нормативно правових актів, що забезпечують реалізацію реформ в сфері оборони.

"Зокрема, планується до розгляду в парламенті проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців". Він покликаний підвищити роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України в навчанні, вихованні, підготовці особового складу і виконання завдань за призначенням в відповідно до стандартів НАТО", - сказала вона.

"Документ передбачає встановлення нових військових звань сержантського і старшинського складу", - додала Гаврилюк.

Вона також пояснила, що це такі нові армійські військові звання, як "штаб-сержант", "майстер-сержант", "старший майстер-сержант", "головний майстер-сержант", а також корабельні військові звання: "штаб-старшина", "майстер-старшина", "старший майстер-старшина" і "головний майстер-старшина".

З цією метою законопроектом вносяться зміни в закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", статут внутрішньої служби і дисциплінарний статут ЗСУ.

Теми: Міноборони армія УНІАН
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