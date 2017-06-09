Справу "чорної бухгалтерії" ПР продовжать розслідувати ГПУ й НАБУ

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П'ятниця, 9 червня 2017, 15:29

Детективи НАБУ у складі слідчої групи департаменту спецрозслідувань ГПУ продовжать розслідування так званої справи чорної бухгалтерії Партії регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

"Щодо рішення керівника САП передати матеріали справи за підслідністю до ГПУ, детективи НАБУ продовжать роботу над своїми напрацюваннями у складі спільної слідчої групи з департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури та сподіваються, що встановлені ними факти отримають належну правову оцінку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією бюро, слідча група у складі НАБУ та ГПУ була утворена ще 2016 року для дослідження записів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Як повідомлялося, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив справу "чорної бухгалтерії" ПР на подальше розслідування до департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури.

"У зв'язку з тим, що матеріали справи про "чорну бухгалтерію" містять дані, які є предметом досудового розслідування у справі про узурпацію влади Януковичем, САП визначено підслідність вказаного провадження за Департаментом спецрозслідувань Горбатюка", - пояснив він.

Водночас САП тимчасово припинила в рамках цієї справи розслідування стосовно голови ЦВК Михайла Охендовського.

У січні Холодницький жалівся, що розслідуванням справи "чорної бухгалтерії" займається лише один детектив Національного антикорупційного бюро.

Українська правда

Теми: НАБУ Генпрокуратура Партія регіонів
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