САП призупинила розслідування проти Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тимчасово припинила розслідування проти голови ЦВК Михайла Охендовського, підозрюваного в незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

Про це повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook.

За даними прокуратури, розслідування зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК (зупинення досудового розслідування на підставі необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва).

"На переконання детективів НАБ України, ними доведено власноручне отримання Охендовським М.В. у офісі Партії регіонів щонайменш 16 тисяч доларів, про одержання яких він, згідно висновків проведених ними почеркознавчих експертиз, особисто розписався у "чорній бухгалтерії", - кажуть в САП.

Водночас, наголошують там, для визнання особи винуватою в одержанні хабара закон вимагає доведення не лише самого факту передачі коштів, але й використання хабароодержувачем свого службового становища в інтересах хабародавця. Таким чином, залишається встановити, які саме конкретні дії Охендовський, перебуваючи у закордонних відрядженнях, виконував в інтересах Партії регіонів, і чи виконував їх взагалі.

"На жаль, отримані під час слідства офіційні документи українських дипломатів, які забезпечували організаційний супровід відряджень Охендовського М.В., містять з цього приводу суттєві суперечності. За таких обставин єдиним надійним джерелом, яке в змозі надати об’єктивні відповіді на запитання слідства, залишається відповідна іноземна сторона", - зазначають в прокуратурі.

Тому, зазначили там, детективи НАБУ спрямували до інших держав низку клопотань про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. До отримання відповідей слідство у справі зупинено.

При цьому, за інформацією САП, решта матеріалів щодо "чорної бухгалтерії" ПР підлягають подальшому дослідженню у окремому провадженні, яке керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив на подальше розслідування до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Проте, як повідомив "Укрінформу" керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, Генпрокуратура наразі не отримувала від САП матеріали провадження та оригінали записів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів для розслідування у рамках провадження щодо узурпації влади екс-президентом Януковичем.

Водночас, пише інформагенція, відповідаючи на запитання про кримінальні справи щодо 2 фігурантів "чорної бухгалтерії", над доведенням вини яких працювали детективи НАБУ, Холодницький зазначив, що достатніх доказів для повідомлення їм про підозру зібрано не було.

"Підозри готувались, але доказів достатньо зібрано не було", - сказав керівник САП.

Як повідомлялося, у квітні НАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.

Охендовського підозрюють у незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

17 березня Охендовський заявив, що Генпрокуратура визнала його потерпілим у кримінальному провадженні про незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності детективами НАБУ.

Генеральна прокуратура не вбачає порушень у діях антикорупційників, тому закрила кримінальне провадження щодо можливого незаконного притягнення до кримінальної відповідальності голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Українська правда