В "Аграрній партії" відреагували на заяву НАЗК

Полтавська обласна організація "Аграрної партії" та юридична особа, що внесла кошти на її рахунок, є заручниками недосконалого українського законодавства.

Про це заявила керівник юридичного департаменту Центрального апарату "Аграрної партії" Ірина Петренко.

Раніше повідомлялося, що НАЗК довело в суді те, що "Аграрна партія України" отримала кошти від фірми, кінцевим бенефіціаром якої є іноземець.

За словами Петренко, самого рішення суду представники партії ще не бачили і орієнтуються лише на заяву голови Національного агентства із запобігання корупції.

"Сподіваюся, що це рішення не пов’язано з тиском на партію, зокрема, через акцію протесту 7 червня в Києві", - зазначила вона.

Петренко додала, що для "Аграрної партії"як такої відповідальності у нинішньому випадку не буде, оскільки закінчився термін, протягом якого можна було накласти стягнення".

Таким чином, рішення суду не породжує жодних зобов’язань для партії, тому його не будуть оскаржувати.

"Слід звернути увагу на те, що Полтавська обласна організація "Аграрної партії" та юридична особа, що внесла кошти на її рахунок, є заручниками недосконалого українського законодавства. Закон передбачає відповідальність у випадку, якщо внески здійснюються на рахунок політичної партії юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є іноземець", - заявила Петренко.

"Але, разом з тим, у законодавстві не розвинутий і не забезпечений механізм захисту самих партійних організацій політичної партії і юридичних осіб від такого порушення. Ці функції могли б виконувати самі банки. Але банки не здійснюють таку захисну функцію. У чому вона має полягати? Перед тим, як здійснювати внесок, представник юридичної особи має написати заяву певної форми. І вже з форми цієї заяви він бачитиме, які є обмеження й запобіжні заходи, і визначиться, робити внесок чи не робити", - додала вона.

Юристка зазначила, що необхідно "дуже серйозно працювати над тим, як захистити в першу чергу самі політичні партії, оскільки законодавство є недолугим".

Українська правда