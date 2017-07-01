Репутації України серед інвесторів шкодить корупція – посол Нідерландів

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Субота, 1 липня 2017, 11:10

Привабливість України серед іноземних інвесторів найбільше страждає від ненадійної судової системи та корупції.

Про це в інтерв’ю DT.UA заявив надзвичайний і повноважний посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер.

За словами дипломата, за останній рік в Україні зросла кількість рейдерських атак і це руйнує впевненість іноземних інвесторів в Україні.

"Я навмисно вживаю слово "руйнує", бо саме це й відбувається. Інвестори спілкуються один з одним, і якщо щось трапляється, про це швидко дізнаються всі", – зазначив він.

"Гадаю, що репутація України серед інвесторів найбільше страждає через корупцію, а також ненадійну судову систему. Навіть якщо закони й не ідеальні, однаково на них треба покладатися. Та якщо і закони погані, і покладатися на них не можна, то це вже проблема. І що із цим робити? Отже, можна сказати, що це дві ключові проблеми", – підкреслив Кломпенхаувер.

Дипломат зазначив, що зараз Україна не настільки приваблива для інвесторів, як могла би бути.

Європейська правда

Теми: інвестиції корупція
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