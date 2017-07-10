До Одеси на навчання прибули кораблі та літаки НАТО

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Понеділок, 10 липня 2017, 03:35

В Одесу для участі в майбутніх навчаннях Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, у тому числі підводний човен.

Про це повідомляє "Думская".

Першим прибув турецький фрегат F241 Turgutreis, який пришвартувався біля 16-го причалу морвокзалу Одеси близько 11 години.

 

Другим зайшов підводний човен і став на 20-у причалі. За спогадами знавців, до цього підводні човни заходили до Одеси близько 10 років тому.

 

Третім зайшов великий десантний корабель NL 124, який пришвартувався поруч з фрегатом близько полудня.

 

Раніше, близько 8 ранку, в Практичну гавань зайшов румунський корвет "Контр-адмірал Хорію Мачелларіу".

 

Крім того, як пише видання,  в одеському аеропорту приземлилися два борти країн НАТО.

Так, американський C-130J Геркулес привіз дюжину спеціалістів-водолазів.

 

Угорський C-17A Globemaster III доставив кілька десятків військовослужбовців інших спеціальностей і спорядження для навчань.

 

Приблизно через 2 години транспортники повернулись на аеродроми вильоту

Навчання Sea Breeze-2017 пройдуть з 10 по 23 липня.

Теми: НАТО Одеса
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