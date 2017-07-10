Геращенко: Затримання російського полковника готували понад півроку
Підготовка операції по затриманню російського полковника Валерія Гратова тривала півроку.
Про це у своєму Facebook написав депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.
"Операція з виманювання в Україну старого розбійника тривала понад півроку", - повідомив він.
Він також зазначив, що це була "дуже складна оперативна гра".
Раніше в неділю повідомлялося, що Державна прикордонна служба затримала полковника РФ Валерія Гратова з позивним "санич", якого російські спецслужби планували зробити "заступником міністра держбезпеки ПМР".
Гратов до цього був інструктором бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
При затриманні у нього були знайдені фото з терористами "Моторола", "Гіві", (Олександром) Захарченком; відео обстрілів української території; агітаційні матеріали "ДНР" і "ЛНР", фото з місць бойових дій під Дебальцевим, Донецьким аеропортом, Горлівкою, біля Сніжного і Іловайська.
Українська правда
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