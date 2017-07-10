Геращенко: Задержание российского полковника готовили полгода

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Понедельник, 10 июля 2017, 08:22

Подготовка операции по задержанию российского полковника Валерия Гратова продолжалась полгода.

Об этом в своем Facebook написал депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Операция по выманиванию в Украину старика-разбойника длилась более полугода", - сообщил он.

Он также отмети, что это была "сложнейшая оперативная игра".

"Саныч" - полковник РФ Валерий Гратов

Ранее в воскресенье сообщалось, что Госпогранслужба задержала полковника РФ Валерия Гратова с позывным "саныч", которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР".

Гратов до этого был инструктором боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

У него были найдены фото с террористами "Моторола", "Гиви", (Александром) Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы "ДНР" и "ЛНР", фото с мест боевых действий под Дебальцево, Донецким аэропортом, Горловкой, возле Снежного и Иловайска.

Украинская правда

Темы: Донбасс Росcия Приднестровье Молдова АТО
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