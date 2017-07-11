Расмуссен: Путін не виконуватиме "Мінськ", доки не підвищимо "ціну"

Російській владі бракує стимулів для виконання мінських угод, вважає колишній генсек НАТО й радник президента України Андерс Фог Расмуссен.

"Росія мала більше ніж достатньо часу, щоб припинити бойові дії на сході України", – констатував він у коментарі "Укрінформу".

"Ми хочемо продовжувати мінський процес, але доки ми не підвищимо ціну для Путіна, я не упевнений, що він виконуватиме "Мінськ" та поважатиме міжнародне право", – заявив Расмуссен.

Водночас, данський політик зазначив, що мінський процес є обмеженим для досягнення визначених цілей.

"Ми повинні показати, що відповідь США і ЄС Росії є співвідносними її діям", – наголосив радник президента України.

Расмуссен висловив занепокоєння ситуацією на сході України, що може призвести до небезпечного заморожування конфлікту.

"За нинішнього стану справ немає спонукальних чинників для Путіна виконувати його мінські зобов’язання. Такий небезпечний статус-кво виник через нашу бездіяльність", – сказав колишній генеральний секретар НАТО.

"Ми повинні показати більшу міцність і рішучість у своїх вимогах до Путіна виконати свої обіцянки та припинити бойові дії на сході України", – вважає Расмуссен.

Він також вкотре виступив за надання Сполученими Штатами Америки оборонної зброї Україні, що також буде заходом зі стримування російської агресії.