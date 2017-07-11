Расмуссен: Путин не будет выполнять "Минск", пока не повысим "цену"

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Вторник, 11 июля 2017, 12:56

Российским властям не хватает стимулов для выполнения минских соглашений, считает бывший генсек НАТО и советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

"У России было более чем достаточно времени, чтобы прекратить боевые действия на востоке Украины", – констатировал он в комментарии "Укринформу".

"Мы хотим продолжать минский процесс, но пока мы не повысим цену для Путина, я не уверен, что он будет выполнять "Минск" и уважать международное право", – заявил Расмуссен.

В то же время, датский политик отметил, что минский процесс ограничен для достижения определенных целей.

"Мы должны показать, что ответы США и ЕС России соразмерны ее действиям", – подчеркнул советник президента Украины.

Расмуссен выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины, которая может привести к опасному замораживанию конфликта.

"При нынешнем положении дел нет побуждающих факторов для Путина выполнять его минские обязательства. Такой опасный статус-кво возник из-за нашего бездействия", – сказал бывший генеральный секретарь НАТО.

"Мы должны показать большую прочность и решительность в своих требованиях к Путину выполнить свои обещания и прекратить боевые действия на востоке Украины", – считает Расмуссен.

Он также в очередной раз выступил за предоставление Соединенными Штатами Америки оборонительного оружия Украина, что также будет мерой сдерживания российской агрессии.

Темы: Росcия Путин Донбасс Минские соглашения
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